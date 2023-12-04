Вестник Кавказа

Россия и Иран готовят "большой" договор

Россия и Иран готовят "большой" договор
© Фото: сайт МИД РФ
Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор. Стороны обсудили встречу Путина и Раиси, а также завершение согласования "большого" договора. Затронут конфликт на Ближнем Востоке.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в понедельник поговорил по телефону со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия, а также итоги недавней встречи президентов двух стран Владимира Путина и Эбрахима Раиси.

Министры также договорились ускорить согласование нового "большого" межгосударственного договора. В МИД отметили, что документ находится в высокой степени готовности.

Помимо этого, главы ведомств поговорили о конфликте на Ближнем Востоке. Лавров и Абдоллахиян подчеркнули важность прекращения огня и оказания помощь всем мирным гражданам, которые пострадали в ходе боевых действий.

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