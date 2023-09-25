Россия и Армения обсудили сотрудничество между силовыми ведомствами

Опубликовано: 19:50, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МВД России

Глава МВД России пообщался сегодня с премьером Армении. В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между странами на уровне силовых ведомств.

В понедельник, 25 сентября, в Ереване прошла встреча главы МВД России и премьер-министра Армении. Об этом рассказали в правительстве Армении.

Одной из тем, обсуждаемых Владимиром Колокольцевым и Николом Пашиняном, стали вопросы взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран.

"Премьер-министр подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях"

– кабмин Армении