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Россия и Армения обсудили сотрудничество между силовыми ведомствами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МВД России Владимир Колокольцев
© Фото: сайт МВД России
Глава МВД России пообщался сегодня с премьером Армении. В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между странами на уровне силовых ведомств.

В понедельник, 25 сентября, в Ереване прошла встреча главы МВД России и премьер-министра Армении. Об этом рассказали в правительстве Армении.

Одной из тем, обсуждаемых Владимиром Колокольцевым и Николом Пашиняном, стали вопросы взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран.

"Премьер-министр подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях"

– кабмин Армении

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