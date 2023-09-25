МИД России: Пашинян вымещает свои провалы на России

Опубликовано: 16:46, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пашинян пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России распространил заявление, в котором подчеркнуто, что послание главы правительства Армении Никола Пашиняна от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России.

«Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Н.В.Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер»

– МИД России

Подчеркивается, что армянский премьер признал тот факт, что страну сознательно готовили к развороту от России.

«Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство»

– МИД России