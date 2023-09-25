Помощник госсекретаря США прибыла в Армению

Опубликовано: 14:55, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помощник госсекретаря США и руководитель USAID прибыли в столицу Армении. Целью их поездки является содействие установлению в регионе долгосрочного мира

Юри Ким, и.о. помощника госсекретаря Соединенных Штатов, специализирующаяся на делах Европы и Евразии, начала свой визит в Армению. Об этом сообщили в американском посольстве в республике

Ранее в Ереван прилетела глава USAID Саманта Пауэр.

"США продолжают содействовать усилиям Армении по установлению в регионе достойного и долгосрочного мира"

– посольство США