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Помощник госсекретаря США прибыла в Армению

Помощник госсекретаря США прибыла в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Помощник госсекретаря США и руководитель USAID прибыли в столицу Армении. Целью их поездки является содействие установлению в регионе долгосрочного мира

Юри Ким, и.о. помощника госсекретаря Соединенных Штатов, специализирующаяся на делах Европы и Евразии, начала свой визит в Армению. Об этом сообщили в американском посольстве в республике

Ранее в Ереван прилетела глава USAID Саманта Пауэр.

"США продолжают содействовать усилиям Армении по установлению в регионе достойного и долгосрочного мира"

– посольство США

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В Ереване продолжаются протесты и задержания

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