Россия готова организовать эвакуацию граждан из Израиля

Опубликовано: 14:24, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле проживает большое количество россиян, для желающих уехать в Россию может быть организован вывозной рейс. В МИД РФ отметили, что сейчас выясняется, нуждаются ли соотечественники в помощи.

Россия может организовать эвакуацию граждан, проживающих в Израиле, об этом рассказал в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает. Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию"

– министр

Напомним, в субботу палестинские радикалы ХАМАС атаковали территорию Израиля. Израиль ответил военной операцией «Железные мечи», в настоящее время сектор Газа полностью заблокирован, начинается масштабная атака на размещенные там центры ХАМАС.