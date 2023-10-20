Россия будет поставлять в Азербайджан вагоны метро по новому договору

Новые договоры подписал «Трансмашхолдинг» с Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью. Компания продолжит поставлять вагоны для метрополитенов этих стран.
Гендиректор российской компании «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил о подписании новых договоров с Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью. Компания продолжит поставлять в эти страны вагоны для метрополитенов.
"Мы продолжаем поставлять на Московский метрополитен и на все метрополитены, которые находились, так сказать, на пространстве бывшего Советского Союза. Подписаны новые контракты на поставку и в Азербайджан, и в Узбекистан, и в Беларусь"
- Кирилл Липа
В августе «Трансмашхолдинг» сообщил об окончании разработки дизайна нового поезда для метро Москвы. Компания приступит к поставкам в 2024 году.