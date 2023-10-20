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Россия будет поставлять в Азербайджан вагоны метро по новому договору

Россия будет поставлять в Азербайджан вагоны метро по новому договору
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новые договоры подписал «Трансмашхолдинг» с Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью. Компания продолжит поставлять вагоны для метрополитенов этих стран.

Гендиректор российской компании «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил о подписании новых договоров с Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью. Компания продолжит поставлять в эти страны вагоны для метрополитенов.

"Мы продолжаем поставлять на Московский метрополитен и на все метрополитены, которые находились, так сказать, на пространстве бывшего Советского Союза. Подписаны новые контракты на поставку и в Азербайджан, и в Узбекистан, и в Беларусь"

- Кирилл Липа

В августе «Трансмашхолдинг» сообщил об окончании разработки дизайна нового поезда для метро Москвы. Компания приступит к поставкам в 2024 году.

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