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Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за штамма "арктур"

Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за штамма &quot;арктур&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый штамм коронавируса "арктур", уже отметившийся в России, не потребует никаких ограничений для россиян, уверены в Роспотребнадзоре.

Несмотря на то, что в России уже зафиксированы новые больные коронавирусом, заразившиеся его штаммом "арктур", никаких дополнительных ограничений из-за него вводиться не будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24", передает РИА Новости.

Новый вариант заболевания имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, всплеск заболеваемости именно этим штаммом в России возможен к концу мая, однако протекает он относительно легко, а симптомы заболевания больше напоминают обычное ОРВИ.

Напомним, новый штамм коронавируса, появившийся в марте этого, получил неформальное название "арктур". Он представляет собой комбинацию двух предыдущих субвариантов омикрона и на сегодняшний день это самый заразный вариант коронавируса. Новый штамм пережил многочисленные мутации генетического кода, в результате чего его способность к передаче от человека к человеку резко возросла.

Штамм Арктур: будет ли новая пандемия коронавируса?

Штамм Арктур: будет ли новая пандемия коронавируса?

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