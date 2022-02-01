Вестник Кавказа

Росгвардейцы уничтожили на Кубани целый склад мин времен войны

Гранатомет
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Саперы Росгвардии в Краснодарском крае избавили жителей Выселковского района Кубани от смертельно опасной находки – более десятка мин времен Великой Отечественной войны, найденных возле железнодорожных путей.

В Краснодарском крае продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые, несмотря на время, остаются смертельно опасными для людей - на днях рабочие нашли сразу 11 мин, которые уничтожили взрывотехники Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления ведомства по региону.

"Боеприпасы периода Великой Отечественной войны были найдены во время земляных работ недалеко от железнодорожных путей в поселке Газырь Выселковского района. Подозрительные предметы заметили рабочие и сообщили об этом в правоохранительные органы"

- Росгвардия

На место немедленно прибыли саперы ОМОН "Шторм-Юг" на транспорте, которые обследовали страшные находки и определили, что это - советские минометные мины калибра 50 мм, передает "Интерфакс".

С особыми мерами предосторожности специалисты вывезли проржавевший от времени арсенал на удаленный полигон, где его и уничтожили накладным зарядом, добавили в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии.

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