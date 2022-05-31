Вестник Кавказа

Ролдугин возглавил УФСИН в Дагестане

Ролдугин возглавил УФСИН в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане приступает к исполнению обязанностей новый глава УФСИН. Им стал Сергей Ролдугин.

Сергей Ролдугин начинает работу в должности начальника УФСИН России по Дагестану. Об этом рассказали 7 марта в пресс-службе главы региона.

Руководителю республики Ролдугина представил директор ФСИН Аркадий Гостев.

"Директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев представил главе региона Сергею Меликову нового начальника УФСИН России по Республике Дагестан Сергея Ролдугина"

– пресс-служба главы РД

На встрече Ролдугин заверил Гостева и Меликова, что на новой для себя должности будет предпринимать все необходимое для того, чтобы поддерживать законность и правопорядок.

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