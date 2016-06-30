Олимпийского чемпиона Сайтиева похоронили в Дагестане

В Новокули прошли похороны Бувайсара Сайтиева. Трехкратный олимпийский чемпион скончался 2 марта на 50-м году жизни.

В дагестанском селе Новокули Новолакского района состоялись похороны трехкратного чемпиона Олимпийских Игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

Церемония прощания с именитым спортсменом проходила в Хасавюрте. Отмечается, что на въезде в город и по району с утра патрулировали наряды сотрудников полиции.

На соболезнования (тазият) прибыло несколько тысяч человек, среди них известные спортсмены, политические и общественные деятели, жители Дагестана и Чечни.

Напомним, легендарный борец вольного стиля скончался 2 марта в возрасте 49 лет. В Чечне был объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования выразил Владимир Путин.