Рикотский перевал открылся для большегрузов

Рикотский перевал, соединяющий Западную и Восточную Грузию, впервые с апреля прошлого года начал пропускать большегрузы – дорожные власти страны разрешили им движение в любое время суток.

Власти Грузии отменили специальный режим для грузовых автомобилей и большегрузов с прицепами и полуприцепами, который действовал на перевале Рикоти с апреля 2023 года из-за схода оползня, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

С сегодняшнего дня проезд через перевал грузового автотранспорта, в том числе с прицепами и полуприцепами, разрешен для него в любое время суток, а не только ночью, как это было ранее, передает Sputnik Грузия.

Для легковых автомобилей спецрежим на перевале Рикоти был отменен еще раньше – в октябре минувшего года.

Коррективы в работу перевала внес оползень, сошедший на дорожное полотно в апреле 2023 года. Частично ликвидировать последствия катаклизма помогла объездная дорога, проложенная у 149-го километра трассы через перевал, которая и взяла на себя основную транспортную нагрузку, напомнили в Дептрансе страны.