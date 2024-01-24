Верхний Ларс сейчас: почти 3 тыс грузовиков застряли в пробке

Военно-Грузинская дорога вновь собирает очереди из грузовых автомобилей. Сейчас на границе России и Грузии в пробке остановились почти 3 тыс большегрузов.

Движение по Военно-Грузинской магистрали было восстановлено спустя несколько часов ограничений введенных здесь из-за плохой погоды. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <...> разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 14:15 по Москве 29 января до особого распоряжения"

– МЧС Северной Осетии

По данным портала ЦОДД Северная Осетия, сейчас проезд через "Верхний Ларс" вновь ограничен. На границе скопилось несколько тысяч автомобилей, которые ждут открытия проезда. Электронное табло портала сообщает, что в пробке на данный момент застряли 2927 большегрузов.