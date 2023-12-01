Верхний Ларс – состояние на сегодня: едут все, кроме фур

Пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии остается закрыт для большегрузов. Очередь на границе превышает 2,6 тыс фур.

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено сегодня всем видам автотранспорта, кроме большегрузов, сообщает МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что дорога на территории Грузии расчищена от снега, и проезд по трассе стал безопасным. Соответствующие рекомендации дала и пограничная полиция Грузии.

Поэтому с 15.30 мск проезд открылся для легковушек и автобусов.

Движение большегрузов все еще не разрешено. По данным ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди сейчас стоят 2625 фур.

Что такое Верхний Ларс?

Напомним, пункт пропуска Верхний Ларс расположен на границе РФ и Грузии. Это "бутылочное горлышко" – только через него возможно сухопутное сообщении с Грузией. Более того, связь с Арменией осуществляется тоже лишь по этой трассе – транзитом через Грузию.

Из-за переменчивой погоды проезд по этой дороге часто закрыт: зимой мощные снегопады становятся причиной лавинной опасности, летом возможны оползни и сели.

Таможенный пункт пропуска был открыт в 2009 году. Изначально он был рассчитан на 12 полос. Сейчас, в результате масштабных работ по реконструкции, в Верхнем Ларсе действуют почти 40 полос.