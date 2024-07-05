РФС не собирается ужесточать лимит на легионеров

В РФС прокомментировали возможность ужесточения лимита на легионеров. В организации отметили, что пока даже не обсуждали этот вопрос с Минспорта.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза исключил ужесточение лимита на легионеров в ближайшее время.

По словам Максима Митрофанова, РФС и Минспорта РФ пока даже не обсуждали этот вопрос.

"Все бывает в этой жизни. В последние года сталкиваемся с этим на каждом углу. Но обсуждений у РФС и министерства спорта по этой теме нет"

– генсек организации

Напомним, в настоящее время в заявке клубов РПЛ могут находиться максимум 13 иностранцев. При этом на поле одновременно разрешается выпускать не более 8.