Вестник Кавказа

РФС не собирается ужесточать лимит на легионеров

Матч чемпионата России по футболу между
© Фото: сайт футбольного клуба “Краснодар“
В РФС прокомментировали возможность ужесточения лимита на легионеров. В организации отметили, что пока даже не обсуждали этот вопрос с Минспорта.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза исключил ужесточение лимита на легионеров в ближайшее время.

По словам Максима Митрофанова, РФС и Минспорта РФ пока даже не обсуждали этот вопрос.

"Все бывает в этой жизни. В последние года сталкиваемся с этим на каждом углу. Но обсуждений у РФС и министерства спорта по этой теме нет"

– генсек организации

Напомним, в настоящее время в заявке клубов РПЛ могут находиться максимум 13 иностранцев. При этом на поле одновременно разрешается выпускать не более 8.

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