Вестник Кавказа

РФ и Египет призвали к миру в Газе

РФ и Египет призвали к миру в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД РФ и Египта заявили о том, что на международном уровне должна активизироваться работа по установлению мира в палестинском анклаве. Встреча министров состоялась на полях БРИКС.

Главы внешне политических ведомств России и Египта провели встречу, в ходе которой, в том числе затронули вопрос очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта.

Стороны подчеркнули актуальность скорейшего усиления работы в этом направлении на международном уровне.

«Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения устойчивого гуманитарного доступа в целях оказания необходимой помощи населению палестинского анклава»

– пресс-служба МИД РФ

Напомним, что встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран БРИКС.

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