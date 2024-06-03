РФ и Египет призвали к миру в Газе

Главы МИД РФ и Египта заявили о том, что на международном уровне должна активизироваться работа по установлению мира в палестинском анклаве. Встреча министров состоялась на полях БРИКС.

Главы внешне политических ведомств России и Египта провели встречу, в ходе которой, в том числе затронули вопрос очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта.

Стороны подчеркнули актуальность скорейшего усиления работы в этом направлении на международном уровне.

«Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения устойчивого гуманитарного доступа в целях оказания необходимой помощи населению палестинского анклава»

– пресс-служба МИД РФ

Напомним, что встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран БРИКС.