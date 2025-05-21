Резиденция посла США открылась в Дамаске

В Дамаске открылась резиденция посла США. Участниками церемонии стали посол в Турции, спецпредставитель США в Сирии Томас Баррак и глава сирийского МИД Асад аль-Шайбани.

Открытие резиденции посла США состоялось в столице Сирии, Дамаске. Она возобновила работу впервые с момента закрытия американского посольства в 2012 году.

Сирийское агентство SANA сообщило, что в торжественной церемонии приняли участие американский посол в Турции Томас Баррак, совмещающий должность с постом спецпредставителя США в Сирии, и глава МИД Арабской Республики Асад аль-Шайбани.

Стоить отметить, что полноценное посольство США в Дамаске еще не возобновило работу в полной мере. Несмотря на это, открытие резиденции свидетельствует о потеплении в американо-сирийских отношениях.

Напомним, что в ходе ближневосточного турне президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. После этого Белый дом объявил о частичном снятии санкций с сирийского государства. Они коснулись банков, судоходных компаний и авиалиний в Сирии.