Вестник Кавказа

Посол США в Турции стал посланником по Сирии

Посол США в Турции стал посланником по Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп назначил посла в Турции посланником по Сирии. Он добавил, что дипломат понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии.

Американский президент Дональд Трамп назначил посла США Томаса Баррака посланником по Сирии. Глава государства написал об этом на своей странице в соцсети Х.

Лидер Соединенных Штатов заявил, что Баррак будет совмещать обе должности. Он добавил, что посол понимает, насколько огромен потенциал работы в Сирии.

Трамп подчеркнул, что в задачи дипломата входят остановка радикализма, улучшение отношений, а также обеспечение мира на Ближнем Востоке.

"Действуя вместе, мы сделаем Америку и мир снова безопасными"

- Дональд Трамп

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