Рейтинг дефолта эмитента США упал до рекордного уровня

Опубликовано: 7:49, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долгосрочный долговой рейтинг США понижен до небывалого уровня - AA+. Fitch прогнозирует рост долговой нагрузки и угрозу рецессии. В Вашингтоне с оценкой не согласны и считают, что снижение рейтинга связано с происками республиканцев.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США опустился с AAA до AA+, информирует международное рейтинговое агентство Fitch.

Впервые долговой рейтинг США оценен агентством ниже уровня AAA, хотя вероятность понижения фиксировалась еще 10 лет назад.

Рекордно низкий рейтинг может негативно повлиять на возможности американского заимствования.

"Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку правительства в целом и ухудшение управления <...> на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту"

– Fitch

Как уточнили в агентстве, к причинам снижения рейтинга также относится растущий дефицит государственного бюджета, рецессивные факторы, ужесточение политики ФРС, повышение ставок.

"Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные"

– глава Минфина страны Джанет Йеллен

По ее словам, американская экономика является "самой динамичной в мире, с самыми глубокими и наиболее ликвидными финансовыми рынками".

Не приняли оценку Fitch и в администрации Байдена, там проблему видят в республиканцах: они чинят препятствия экономическим инициативам президента США.

Кроме того, сообщается, что при прошлой администрации в основе рейтинга лежала другая модель, а так, что используется сейчас "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".