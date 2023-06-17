Госдолг США перешагнул за $32 триллиона

Госдолг США превысил $32 трлн - это исторический максимум. В начале июня Байден, чтобы избежать дефолта в США, подписал закон, который до 2025 года поставил лимит госдолга США на паузу.
В пятницу американский госдолг впервые в истории поднялся выше $32 трлн, всего пару недель назад над США висела реальная угроза дефолта в 2023 году.
Минфин США сообщает, что совокупный государственный долг государства сейчас составляет $32,04 трлн. Основная часть долга (почти 80%) - внешний долг, США задолжали другим государствам и частным корпорациям около $25 трлн. Остальная часть представляет собой долги внутренним госструктурам, таким как пенсионный фонд и другие.
В США 3 июня был подписан документ, приостановивший действие потолка государственного долга на полтора года. После этого его планируется поднять в очередной раз. Такие меры являются техническим уходом от дефолта, что позволяет пузырю американской экономики раздуваться и дальше.