Госдолг США перешагнул за $32 триллиона

Опубликовано: 11:20, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдолг США превысил $32 трлн - это исторический максимум. В начале июня Байден, чтобы избежать дефолта в США, подписал закон, который до 2025 года поставил лимит госдолга США на паузу.

В пятницу американский госдолг впервые в истории поднялся выше $32 трлн, всего пару недель назад над США висела реальная угроза дефолта в 2023 году.

Минфин США сообщает, что совокупный государственный долг государства сейчас составляет $32,04 трлн. Основная часть долга (почти 80%) - внешний долг, США задолжали другим государствам и частным корпорациям около $25 трлн. Остальная часть представляет собой долги внутренним госструктурам, таким как пенсионный фонд и другие.

В США 3 июня был подписан документ, приостановивший действие потолка государственного долга на полтора года. После этого его планируется поднять в очередной раз. Такие меры являются техническим уходом от дефолта, что позволяет пузырю американской экономики раздуваться и дальше.