Рейсы из Турции отменены на фоне конфликта Ирана и Израиля

Несколько лайнеров вылетевшие из Турции были вынуждены вернуться в авиагавани вылета из-за атаки Ирана на Израиль. Речь идет о рейсах в Иран, Саудовскую Аравию и Оман.

По информации портала Flightradar несколько лайнеров турецких авиаперевозчиков были вынуждены вернуться в авиагавани отправления из-за начавшейся атаки Ирана по позициям израильской армии. В частности, сообщается о лайнерах компаний Turkish Airlines, Pegasus и AJet, который совершали полет в Иран, Саудовскую Аравию и Оман.

Самолеты развернулись над территорией Турции, не заходя в воздушное пространство Ирана.

Также сообщается, что арабские авиаперевозчики Qatar и Etihad были вынуждены совершить такой же разворот.

Кроме этого, турецкие авиакомпании отменяют полеты в Иран, Узбекистан и Иорданию. В частности, не вылетели пять рейсов перевозчиков Turkish Airlines и Pegasus.

Отмена рейсов произошла из-за того, что аэропорт столицы Ирана перестал принимать пассажирские суда, а воздушное пространство Иордании было временно закрыто.