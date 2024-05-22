Вестник Кавказа

Рейс Сочи-Стамбул задержан на 24 часа

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй раз перенесли в аэропорту Сочи вылет рейса в Стамбул. Компания «ИрАэро» обещает отправить туристов в 16.00 27 мая, то есть через сутки от изначального времени вылета. Два самолета оказались неисправными.

Пассажиры рейса Сочи-Стамбул перевозчика «ИрАэро» со вчерашнего дня не могут вылететь в Турцию. Рейс отложили уже дважды, сообщается о технических проблемах с самолетами.

Изначально лайнер должен был вылететь из Сочи в 16.00 26 мая, но вылет был задержан и перенесен на 10.30 27 мая. Причиной 18-часовой задержки называют неисправность самолета. Причем прибывший на замену борт также оказался неисправен. Утром в понедельник стало известно, что вылет в Стамбул отложен еще раз, причина не называется. Пассажиров обеспечили едой и напитками. На данный момент вылет запланирован на 16.00 27 мая, то есть ровно через сутки от изначального времени.

Транспортная прокуратура проводит проверку.

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