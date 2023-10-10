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Рейс из Баку в Израиль будет совершен 13 октября

Рейс из Баку в Израиль будет совершен 13 октября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Объявлена дата рейса из Баку в Израиль – первого с момента нападения боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, которое произошло в субботу. Предварительно он будет выполнен 13 октября.

Посольство Израиля в Азербайджане назвало дату ближайшего полета из АР в Израиль. Публикацию дипмиссия сделала на своей странице в социальной сети.

В ней говорится, что рейс назначен на 13 октября.

В сообщении уточняется, что информацию о деталях полета можно будет найти на сайте Israel Airlines. Билеты также будут доступны в ближайшее время.

Напомним, авиасообщение между Израилем и Азербайджаном было временно прервано из-за нападения на Израиль боевиков ХАМАС.

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