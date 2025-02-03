Рейс из Антальи в Астану совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

Драка на борту стала причиной экстренной посадки самолета Анталья-Астана. Зачинщиков драки задержали правоохранители.

Рейс Анталья-Астана был прерван из-за конфликта между пассажирами на борту, сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что ссора вспыхнула между парой и группой пассажирок. Словесный конфликт вскоре перерос в потасовку с применением физической силы. Стюардессам не удалось утихомирить людей, экипаж принял решение совершить посадку.

Сообщается, что самолет вынужденно сел в Эрзуруме. Правоохранители Турции задержали четырех пассажиров, они были доставлены в больницу для прохождения медицинских тестов.

Борт с другими пассажирами вскоре снова поднялся в небо и направился в сторону Астаны.