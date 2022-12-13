Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым

Реджеп Тайип Эрдоган провел беседу с главой Народного совета Туркменистана. Президент Турции поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
Турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган поговорил по телефону с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Как пишет Управление по коммуникациям администрации турецкого лидера, сторона обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Ашхабадом.
Помимо этого, Эрдоган и Бердымухамедов затронули региональные и глобальные процессы. Президент заявил, что Анкара нацелена на дальнейшее углубление связей с Ашхабадом.
В заключение руководитель турецкого государства поздравил председателя Народного совета Туркменистана с днем рождения.