Вестник Кавказа

Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган провел беседу с главой Народного совета Туркменистана. Президент Турции поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

Турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган поговорил по телефону с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как пишет Управление по коммуникациям администрации турецкого лидера, сторона обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Ашхабадом.

Помимо этого, Эрдоган и Бердымухамедов затронули региональные и глобальные процессы. Президент заявил, что Анкара нацелена на дальнейшее углубление связей с Ашхабадом.

В заключение руководитель турецкого государства поздравил председателя Народного совета Туркменистана с днем рождения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.