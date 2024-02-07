Рамадан может отложить титульный бой Чимаева

Хамзат Чимаев, скорее всего, не будет участвовать на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. Он заявил, что причина связана с месяцем Рамадан, на который попадает турнир.

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев с большей долей вероятности не появится в октагоне во время турнира UFC 300, который состоится 13 апреля в Лас-Вегасе.

Как пишет портал MMA Fighting, промоушен готовит Чимаеву титульный поединок. При этом Чимаев назвал одно препятствие, которое может помешать ему выйти в клетку.

По его словам, несмотря на готовность выйти с любым соперником, он не будет драться во время священного месяца Рамадан. Чимаеву кажется, что турнир попадает как раз на месяц Рамадан.

При этом боец добавил, что может сразиться на турнире в Саудовской Аравии, который должен пройти 22 апреля текущего года.

Рамадан в 2024 году

Напомним, священный для всех мусульман месяц Рамадан в этом году начнется 11 марта, а завершится 9 апреля. 10 апреля последователи ислама отпразднуют Ураза-байрам.