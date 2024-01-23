Сколько дней осталось до месяца Рамадан?

До начала месяца Рамадан осталось менее 30 дней. По этому поводу был дан отсчет после того, как наступил месяц Шаабан. Рамадан в этом году начинается 11 марта и завершится 9 апреля.

До начала священного для всех мусульман месяца Рамадан остается меньше 30 дней. По такому случаю дан обратный отсчет до наступления месяца.

Это произошло после того, как в небе появился новый полумесяц, который объявил о приходе Шаабана - восьмого месяца в исламском лунном календаре.

Последователи ислама используют месяц Шаабан для подготовки к Рамадану. Таким образом, до священного месяца остается 30 дней. Верующие будут соблюдать уразу от рассвета до заката.

Рамадан в 2024 году

Напомним, священный месяц Рамадан в этом году наступит 11 марта и завершится 9 апреля празднованием Ураза-байрам - одного из главных мусульманских праздников.