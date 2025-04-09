Рахмон прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Таджикистана прибыл сегодня в Азербайджан, он примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

В Азербайджан прибыл с визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Физулинском международном аэропорту высокого гостя встречали этим утром министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель президента АР в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица. Был выстроен почетный караул.

Эмомали Рахмон прибыл для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который откроется 4 июля в Ханкенди в Карабахе.