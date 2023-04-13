Ряд грузинских судей передумали ехать в США в знак солидарности с коллегами

Опубликовано: 21:44, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько грузинских судей передумали ехать на учебу в США. Они приняли такое решение из-за солидарности со своими коллегами, попавшими в американский американский санкционный список.

Четверо судей из Грузии из-за солидарности со своими коллегами, попавшими под американские санкции, приняли решение не ехать на учебу в США. Все они должны были отправиться туда на учебу.

На страницах в соцсетях члена Высшего совета юстиции Грузии сказано, что от учебной поездки отказались Тамара Бежанишвили, Нана Джохадзе и Константин Копалиани. Дмитрий Гвритишвили уточнил, они уже сообщили об этом совету.

Он также подчеркнул, что США, введя санкции, поступили несправедливо по отношению к судьям из Грузии. Кроме того, Гвритишвили назвал такой подход унизительным по отношению к ним.

Позже стало известно, что в США передумал Бадри Кочламазашвили. Он пояснил, что эта поездка приобрела политическое значение.