Опубликовано: 14:11, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Грузии предупредил США, что введение санкций против грузинских судей со стороны Вашингтона могут серьезно навредить двусторонним отношениям.

Грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в письме американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщил о возможном ухудшении отношений между Тбилиси и Вашингтоном из-за введения последней стороны санкций против представителей Высшего совета юстиции Грузии.

Решение американского Госдепа в отношении грузинских судей Дарчиашвили назвал неприемлемым и непонятным. По его словам, санкции против судей, которых Вашингтон обвинил в коррупции, не имеют никаких доказательств.

При этом глава внешнеполитического ведомства Грузии выразил надежду, что Госдеп представит доказательства по данной проблеме или пересмотрит свое решение. Иначе, как заявил министр, власть и народ Грузии воспримут это как давление на судебную систему страны и вмешательство в дела независимого государства, что повлечет за собой ухудшению отношений Тбилиси и Вашингтона.