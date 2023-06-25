QR-коды украсят учебники истории

Опубликовано: 10:55, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минпросвещения планируют выпустить для школьников книги по истории, в которых будут размещены QR-коды. Там добавили, что они помогут школьникам приблизиться к достоверной информации.

Российский министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление в стране книг по истории с QR-кодами. По его словам, учебники будут предназначены для учащихся 10-х классов.

Он считает, что такой формат будет познавательным и популярным среди школьников.

"Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации"

- Сергей Кравцов