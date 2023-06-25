QR-коды украсят учебники истории

В Минпросвещения планируют выпустить для школьников книги по истории, в которых будут размещены QR-коды. Там добавили, что они помогут школьникам приблизиться к достоверной информации.
Российский министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление в стране книг по истории с QR-кодами. По его словам, учебники будут предназначены для учащихся 10-х классов.
Он считает, что такой формат будет познавательным и популярным среди школьников.
"Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации"
- Сергей Кравцов