Путин выразил соболезнования премьеру Индии

Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди. Президент России выразил соболезнования в связи с терактом в Пахалгаме.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Дипломат на своей странице в социальной сети Х заявил, что глава российского государства осудил теракт в Пахалгаме и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан.

Российский лидер также выразил полную поддержку Дели в борьбе с терроризмом. Он добавил, что виновные в атаке и их сторонники должны быть привлечены к ответственности.

Помимо этого, добавил официальный представитель, руководители стран в телефонной беседе подтвердили готовность укреплять российско-индийское партнерство.