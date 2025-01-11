Вестник Кавказа

Путин выразил соболезнования премьеру Индии

Путин выразил соболезнования премьеру Индии
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди. Президент России выразил соболезнования в связи с терактом в Пахалгаме.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Дипломат на своей странице в социальной сети Х заявил, что глава российского государства осудил теракт в Пахалгаме и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан.

Российский лидер также выразил полную поддержку Дели в борьбе с терроризмом. Он добавил, что виновные в атаке и их сторонники должны быть привлечены к ответственности.

Помимо этого, добавил официальный представитель, руководители стран в телефонной беседе подтвердили готовность укреплять российско-индийское партнерство.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин совершит визит в Индию

Путин совершит визит в Индию

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Холера выявлена у второго российского туриста - Роспотребнадзор

Холера выявлена у второго российского туриста - Роспотребнадзор

Оверчук сообщил о переходе России на расчеты в нацвалютах

Оверчук сообщил о переходе России на расчеты в нацвалютах

Премьер Индии получил приглашение на парад Победы

Премьер Индии получил приглашение на парад Победы

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

Идет подготовка к визиту Путина в Индию - Лавров

Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Росатом готовит поставки для четвертого энергоблока на АЭС Аккую

Росатом готовит поставки для четвертого энергоблока на АЭС Аккую

Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Россия возвращает себе туристическую привлекательность

Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Метапневмовирус 2025: насколько он опасен и может ли привести к пандемии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы