Вестник Кавказа

Путин встретился с вице-премьером ОАЭ

Путин встретился с вице-премьером ОАЭ
© Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сегодня вечером провел переговоры с заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов – Сейф бен Заидом Аль Нахайяном. В начале встречи он отметил дружеский характер отношений РФ и ОАЭ.

Российский лидер Владимир Путин в среду вечером провел встречу с вице-премьером, главой МВД ОАЭ Сейф бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры прошли в Кремле.

В начале беседы президент РФ обратился к Аль Нахайяну, отметив, что очень рад видеть его. Глава российского государства также высказался о характере двусторонних связей России и Эмиратов.

"Добро пожаловать. Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые дружеские отношения"

– Владимир Путин

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, во встрече участвовал также глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Ранее Колокольцев и Аль Нахайян провели отдельные переговоры.

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