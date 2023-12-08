Вестник Кавказа

Путин стал кандидатом в президенты

Путин стал кандидатом в президенты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Владимир Путин был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты России. В его политической карьере предстоящие выборы – пятые.

Действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты РФ.

Конкуренцию на выборах ему составят Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Регистрация кандидатов продолжается. 

Напомним, что для Путина это пятые выборы в политической карьере. Ранее он побеждал на выборах в  2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

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