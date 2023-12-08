Путин стал кандидатом в президенты

Владимир Путин был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты России. В его политической карьере предстоящие выборы – пятые.
Действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты РФ.
Конкуренцию на выборах ему составят Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Регистрация кандидатов продолжается.
Напомним, что для Путина это пятые выборы в политической карьере. Ранее он побеждал на выборах в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.