Путин спрогнозировал уровень инфляции

Опубликовано: 19:23, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Инфляция в РФ по итогам 2023 года составит около 5%. Об этом заявил президент России, отметив, что это «нормальный показатель».

Президент России Владимир Путин заявил о том, что уровень инфляции по итогам текущего года будет «нормальным» - около 5%.

«Думаю, по году она выйдет на «пятерочку», так, как прогнозирует Центральный банк, наверное. Но это хорошо, для нас слишком низкая инфляция – не очень большой подарок, а вот это вот будет нормально»

– Владимир Путин

Напомним, что по данным ЦБ РФ инфляция в России в апреле замедлилась в годовом выражении до 2,3%, по итогам текущего года инфляция составит 4,5-6,5%. Также регулятор отмечал, что в следующем, 2024 году инфляция вернутся к целевым 4%.