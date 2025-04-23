Вестник Кавказа

Путин совершит визит в Индию

Путин совершит визит в Индию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин принял приглашение Нарендры Моди посетить Индию. Руководители государств обсудили двусторонние отношения и недавний теракт.

Российский президент Владимир Путин принял приглашение индийского премьера Нарендры Моди совершить визит в Индию, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что индийский лидер подтвердил приглашение главе российского государства посетить Индию для проведения двусторонней встречи на высшем уровне.

Отмечается, что президент России принял приглашение руководителя Индии с благодарностью.

Напомним, ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина и Моди. Глава РФ выразил соболезнования в связи с терактом в Пахалгаме. Они также обсудили двусторонние отношения.

Во время беседы Моди поздравил Путина и российский народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры добавили, что отношения Москвы и Дела не подвержены влиянию извне.

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