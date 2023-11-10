Путин: Россия - один из крупнейших торговых партнеров Таджикистана

Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана сообщил об увеличении товарооборота. По его словам, он достиг 18%. Он добавил, что Россия - один из ведущих инвесторов в экономику Таджикистана.

Российский лидер Владимир Путин на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном сообщил об увеличении товарооборота между странами.

Президент РФ назвал Россию одним из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. По его словам, уровень взаимной торговли Москвы и Душанбе в 2022 году вырос на 18,3% - до $1,5 млрд.

"Особо отмечу рекордный рост - 67% поставок из Таджикистана продовольствия, в том числе свежих овощей и фруктов"

- Владимир Путин

Глава государства также подчеркнул, что Россия - один из основных инвесторов в экономику республики. Он напомнил, что сегодня в Таджикистане функционирует более 300 компаний с российским капиталом.