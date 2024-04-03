Путин: развитие МТК Север-Юг продолжится

Россия продолжит развивать транспортный коридор Север-Юг. В частности внимание уделяется развитию инфраструктуры в Астраханской области.

Президент России Владимир Путин встретится с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, был затронут вопрос развития международного транспортного коридора Север-Юг.

Большое значение для логистического узла коридора Север-Юг в Астраханской области, отметил Бабушкин, имеет дорожная сеть, ведутся работы по строительству автодорог. Также в регионе продолжается развитие особых экономических зон (ОЭЗ)- "Лотос" и порт Оля, доложил губернатор.

Российский лидер отметил нарастающее значение универсального порта Оля в Волго-Каспийском канале и заявил, что работы по развитию ПОЭЗ и МТК будут продолжены.

"Хорошо. Спасибо. Будем работать над этим, безусловно, так же, как и над развитием коридора Север - Юг"

– Путин