Путин рассказал о турецком газовом хабе

Турция не будет хранилищем для огромного количества российского газа, в стране будет создана только электронная площадка для торговли российским голубым топливом, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Да, она (тема газового хаба) остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой... Мы не собираемся там хранить газ в огромных хранилищах, просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов"
- Владимир Путин
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что газовый хаб в Турции заработает в следующем году, заявил министр энергетики страны Фатих Донмез. Министр пояснил, что ежегодно Турция по газопроводам получает около 100 млрд кубометров газа из России, Азербайджана и Ирана, и чуть меньше половины из этого количества - 45 млрд кубометров – она сможет переправить дальше, в другие страны. Переговоры с возможными покупателями такого газа уже состоялись, сделки будут запущены в том же 2024 году.