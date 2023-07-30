Путин рассказал о турецком газовом хабе

Опубликовано: 10:34, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запуск газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, на сегодняшний день очень актуален, однако это вовсе не значит, что российский газ будет храниться на территории страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Турция не будет хранилищем для огромного количества российского газа, в стране будет создана только электронная площадка для торговли российским голубым топливом, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Да, она (тема газового хаба) остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой... Мы не собираемся там хранить газ в огромных хранилищах, просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов"

- Владимир Путин

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что газовый хаб в Турции заработает в следующем году, заявил министр энергетики страны Фатих Донмез. Министр пояснил, что ежегодно Турция по газопроводам получает около 100 млрд кубометров газа из России, Азербайджана и Ирана, и чуть меньше половины из этого количества - 45 млрд кубометров – она сможет переправить дальше, в другие страны. Переговоры с возможными покупателями такого газа уже состоялись, сделки будут запущены в том же 2024 году.