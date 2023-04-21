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Когда заработает газовый хаб в Турции?

Когда заработает газовый хаб в Турции?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минэнерго рассказал, когда будет запущен газовый хаб в Турции. По его словам, это произойдет в будущем году. Переговоры с потенциальными покупателями уже состоялись.

Газовый хаб, который Турция создает на своей территории по предложению России, будет введен в эксплуатацию в следующем году, заявил министр энергетики.

По словам Фатиха Донмеза, около 100 млрд кубометров газа ежегодно поступает в Турцию из трех стран - России, Азербайджана и Ирана - по газопроводам.

Глава Минэнерго уточнил, что чуть меньше половины - 45 млрд кубов - Турция сможет переправить дальше, в другие страны.

Чиновник указал, что переговоры с возможными покупателями такого газа уже состоялись. В планах на 2024 год - запуск сделок.

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