Путин рассказал Лукашенко о ситуации в стране

Опубликовано: 11:57, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент России пообщался сегодня утром по телефону с белорусским коллегой. Центральной темой разговора стали последние события в РФ.

В субботу, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе беседы Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о ситуации в России.

"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России"

– сказано в сообщении

Другие детали разговора двух лидеров не сообщаются.