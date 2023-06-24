Путин рассказал Лукашенко о ситуации в стране

Президент России пообщался сегодня утром по телефону с белорусским коллегой. Центральной темой разговора стали последние события в РФ.
В субботу, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В ходе беседы Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о ситуации в России.
"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России"
– сказано в сообщении
Другие детали разговора двух лидеров не сообщаются.