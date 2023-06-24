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Путин рассказал Лукашенко о ситуации в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
Президент России пообщался сегодня утром по телефону с белорусским коллегой. Центральной темой разговора стали последние события в РФ.

В субботу, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе беседы Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о ситуации в России.

"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России"

– сказано в сообщении

Другие детали разговора двух лидеров не сообщаются.

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