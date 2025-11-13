Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, затронув прекращение огня в секторе Газа.
Как отметили в пресс-службе Кремля, главы государств также обменялись мнениями относительно иранской ядерной проблемы и сирийской нормализации.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии"
– пресс-служба Кремля
Отметим, что в середине октября глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за соблюдение мирных договоренностей по Газе Израилем и ХАМАС.