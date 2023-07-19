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Путин пропустит ближайший саммит БРИКС

Путин пропустит ближайший саммит БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Следующий саммит БРИКС пройдет без российского лидера. Вместо него в ЮАР отправится глава МИД.

Президент России не приедет в Йоханнесбург для участия в ближайшем саммите БРИКС. Соответствующую информацию распространил сегодня офис президента ЮАР.

Там подчеркнули, что вместо Владимира Путина представлять российскую сторону на нем будет глава МИД.

"По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров"

– сказано в заявлении

Саммит БРИКС

Очередной саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22-24 августа. Он станет первым очным саммитом организации с начала пандемии коронавируса.

Заявка на вступление в БРИКС поступила от Бангладеш

Заявка на вступление в БРИКС поступила от Бангладеш

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