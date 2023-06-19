Заявка на вступление в БРИКС поступила от Бангладеша

Опубликовано: 16:47, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В БРИКС направлена заявка на вступление от Бангладеш. Объединение ведет со страной переговоры, решение может быть принято уже летом.

Бангладеш направил официальную заявку на членство в БРИКС.

В канцелярии премьера Хасины проинформировали, что страна подала заявку на вступление в объединение.

"Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить ответ в ближайшее время"

– канцелярия премьера

Бангладеш подал заявку после встречи премьер-министра Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы на прошлой неделе. На данный момент страна включена в состав "друзей БРИКС".

Скорее всего, расширение БРИКС будет обсуждаться в августе на саммите в ЮАР.

Сегодня объединение включает Бразилию, РФ, Индию, КНР и ЮАР. Присоединиться хотят несколько стран, помимо Бангладеш это Египет, Иран, Аргентина. Также есть сведения, что союз интересует Турцию, Индонезию и Саудовскую Аравию. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, порядка 20 государств мира желают войти в состав БРИКС.