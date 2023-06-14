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Египет подал заявку в БРИКС

Египет подал заявку в БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Официальный Каир подал заявку на вступление в БРИКС.  Египет заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты.

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил о том, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

По его словам, власти страны выражают интерес в одной из инициатив БРИКС, а точнее, в максимальном переводе торговли на альтернативные валюты.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявил о том, что Египет рассматривает возможность присоединиться к объединению.

Официально данная позиция была озвучена Каиром в феврале, в свою очередь официальная Москва поддержала этот запрос.

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