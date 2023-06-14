Египет подал заявку в БРИКС

Опубликовано: 13:19, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальный Каир подал заявку на вступление в БРИКС. Египет заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты.

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил о том, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

По его словам, власти страны выражают интерес в одной из инициатив БРИКС, а точнее, в максимальном переводе торговли на альтернативные валюты.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявил о том, что Египет рассматривает возможность присоединиться к объединению.

Официально данная позиция была озвучена Каиром в феврале, в свою очередь официальная Москва поддержала этот запрос.