Вестник Кавказа

Путин поздравил Иран с Курбан-байрамом

Путин поздравил Иран с Курбан-байрамом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин провел телефонную беседу с и.о. президента Ирана. Российский лидер поздравил всех мусульман ИРИ с Курбан-байрамом.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. иранского президента Мохаммадом Мохбером, пишет пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Главы стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношениях в различных сферах.

Президенты также поговорили о взаимодействии на мировой арене, в том числе в связи с председательством России в БРИКС.

И.о. президента ИРИ поздравил Путина с Днем России. Российский лидер в свою очередь поздравил Мохбера и иранский народ с праздником Курбан-байрам.

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