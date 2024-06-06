Путин принял главу МИД Турции в Москве

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Хакана Фидана. Стороны поговорили о двусторонних отношениях. Фидан передал привет от президента Турции.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с руководителем турецкой дипломатии Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Москва приветствует интерес Анкары к деятельности БРИКС и будет поддерживать стремление и желание Турции быть вместе с объединением для решения общих задач.

Далее Путин перешел к отношениям России и Турции. Он с удовлетворением отметил развитие отношений двух государств, добавив, что все делается под руководством и поддержке президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства заявил, что в прошлом году имелся рост товарооборота, а с начала года он упал из-за корректировки цен на ключевые товары экспорта и импорта.

Он выразил надежду на улучшение ситуации в ближайшее время и возвращение к прошлогоднему развитию торговых связей. Путин напомнил, что в 2023 году товарооборот между Москвой и Анкарой достиг рекордных значений.

Президент также поблагодарил Турцию за вклад в урегулирование украинского кризиса, поддержку переговорного процесса и предоставление переговорной площадки в Стамбуле.

Помимо этого, Путин оценил роль Эрдогана в заключении "зерновой сделки", добавив, что вины Москвы в том, что она не была продлена, нет. Он подчеркнул, что Россия с большим уважением рассматривает все инициативы Анкары на этом треке.

Российский лидер оценил деятельность двух стран в урегулировании кризиса в Сирии. Президент заявил о важности продолжить "астанинский формат" и борьбу с терроризмом.

Кроме того, Путин попросил передать Эрдогану наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с президентом Турции в ходе саммита ШОС, который пройдет в Астане 3-4 июля.

В свою очередь Фидан выразил главе государства благодарность за прием и передал привет от турецкого лидера. Он рассказал, что в Москве провел ряд переговоров, в которых обсуждались украинская и сирийская проблематики.