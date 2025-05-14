Вестник Кавказа

Путин поговорил по телефону с Бердымухамедовым

Путин поговорил по телефону с Бердымухамедовым
© Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится сейчас в Казани. Участники беседы обсудили развитие двусторонних отношений России и Туркменистана.

Российский президент Владимир Путин и национальный лидер туркменов, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор, о нем рассказали в пресс-службе Кремля.

В сообщении уточняется, что участники беседы обменялись теплыми поздравлениями с 80-летием Великой Победы.

Кроме того, Путин и Бердымухамедов также обменялись мнениями относительно дальнейшего развития двусторонних взаимовыгодных отношений стратегического партнерства.

Стоит отметить, что Гурбангулы Бердымухамедов сейчас находится в Казани. Там он участвует в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир" в Казани.

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