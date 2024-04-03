Вестник Кавказа

Путин обсудил паводки с Токаевым

Путин обсудил паводки с Токаевым
© Фото: сайт Акорды
Владимир Путин поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым. Президенты стран обсудили паводки, которые обрушились на Россию и Казахстан.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обеих стран обсудили ситуацию с паводками в приграничных регионах России и Казахстана.

«Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования»

Путин и Токаев договорились дать указания активизировать работу в этом направлении, добавили в Кремле.

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