Путин: Казахстан и Туркменистан заинтересованы в проекте "Север-Юг"

Опубликовано: 17:30, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин заявил о заинтересованности Казахстана и Туркменистана в участии в проекте коридора "Север-Юг". Он обсудит проект с Ильхамом Алиевым в Бишкеке.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Казахстан и Туркменистан заинтересованы в участии в проекте транспортного коридора "Север-Юг".

Он отметил, что сегодня есть договоренности с Ираном и Азербайджаном. Данный вопрос, по его словам, планируется обсудить с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Бишкеке.

"У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан"

- Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что подготовка по реализации проекта подходит к концу, а для этих целей планируется создать консорциум с банком ВТБ.