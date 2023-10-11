РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин: Казахстан и Туркменистан заинтересованы в проекте "Север-Юг"

Путин: Казахстан и Туркменистан заинтересованы в проекте &quot;Север-Юг&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин заявил о заинтересованности Казахстана и Туркменистана в участии в проекте коридора "Север-Юг". Он обсудит проект с Ильхамом Алиевым в Бишкеке.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Казахстан и Туркменистан заинтересованы в участии в проекте транспортного коридора "Север-Юг".

Он отметил, что сегодня есть договоренности с Ираном и Азербайджаном. Данный вопрос, по его словам, планируется обсудить с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Бишкеке.

"У Азербайджана много текущих проблем, но от этого проекта никто не отказывается. Интерес проявляет и Туркменистан, с другой стороны и Казахстан"

- Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что подготовка по реализации проекта подходит к концу, а для этих целей планируется создать консорциум с банком ВТБ.

Россия и Африка: развивать отношения поможет коридор Север-Юг

Россия и Африка: развивать отношения поможет коридор Север-Юг

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version