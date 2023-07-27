Россия и Африка: развивать отношения поможет коридор Север-Юг

Опубликовано: 14:30, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин заявил, что коридор "Север-Юг" обеспечит Африку российскими товарами, а Россию - африканскими. По его словам, этого можно достичь благодаря запуску судоходных линий.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, рассказал о плюсах транспортного коридора "Север-Юг" для африканских стран.

По словам российского лидера, прокладка МТК поможет государствам из Африки поставлять свои товары в Россию более коротким способом. Он отметил, что коридор будет функционировать и в обратном направлении.

Путин заявил, что идею можно реализовать при помощи запуска регулярных судоходных грузовых линий, что Россия и добивается. Глава государства напомнил, что сегодня страна активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону южных стран.

"Международный транспортный коридор "Север-Юг", который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать, в том числе, на африканский континент"

- Владимир Путин

Дойдет ли коридор "Север-Юг" до Африки?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что перспективы стыковки МТК "Север-Юг" с Африкой, о которой говорил сегодня российский лидер, связаны с тем, что потенциально коридор может расширяться за счет водных коммуникаций, и поставки российских товаров в Африку и в обратном направлении могут осуществляться через океан.

В чем будут сотрудничать Россия и Африка?

В целом эксперт охарактеризовал как позитивные ожидания от развития сотрудничества на африканском направлении. Он напомнил, что у России в Африке есть несколько своего рода конкурентов: США, Британия, Евросоюз, Китай. Таким образом, Россия станет пятым покупателем ресурсов у стран Африки, что выгодно повлияет на стоимость этих ресурсов – на этой конкуренции можно будет сыграть.

Во-вторых, по словам Маркова, Россия может поставлять в Африку уникальный ресурс – силовой.

Наконец, обратил внимание директор Института политических исследований, страны Африки заинтересованы в суверенитете, Россия же входит в число главных в мире экспортеров суверенитета.

"Россия передает другим странам суверенитет, продавая системы вооружения, продавая энергоносители и помогая отстаивать принцип суверенитета. В этом тоже африканские страны заинтересованы. А у них, соответственно, достаточно много природных ресурсов. Это совершенно очевидный пример для кооперации", – заключил Сергей Марков.